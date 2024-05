Tongcheng Travel Holdings Ltd, anciennement Tongcheng-Elong Holdings Ltd, est une société holding basée en Chine qui fournit principalement des produits et services touristiques en ligne. La société est principalement engagée dans les services de billetterie de transport, les services de réservation d'hébergement et d'autres services. Les services de billetterie de transport comprennent principalement la réservation de billets d'avion et de train, la vente d'assurances touristiques et d'autres services liés au transport. Les services de réservation d'hébergement fournissent principalement des services de réservation d'hébergement. Les autres services comprennent principalement la billetterie pour les attractions, les services auxiliaires à valeur ajoutée pour les utilisateurs et les services de publicité.

Secteur Loisirs et détente