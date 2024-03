Transat A.T. Inc. est une société canadienne intégrée de tourisme international spécialisée dans les voyages vacances. La Société offre des forfaits vacances, des séjours à l'hôtel et des voyages en avion sous les marques Transat et Air Transat vers quelque 60 destinations dans plus de 25 pays des Amériques et d'Europe. L'activité principale de la société consiste en un transporteur aérien canadien de loisirs, offrant des destinations internationales et canadiennes, et est verticalement intégrée à ses autres services de forfaits vacances, de distribution par le biais d'un réseau dynamique d'agences de voyages et de services à valeur ajoutée dans les destinations de voyage. Elle dessert des destinations internationales en Amérique et en Europe, et propose des vols intérieurs et des vols de correspondance au Canada, et transporte quelque 5 millions de passagers chaque année. Son service à destination offre une gamme de produits aux clients des voyagistes sortants, tels que l'accueil et la représentation, les transferts de passagers, les excursions, les visites, les activités sportives et autres, et les services spécialisés.

Secteur Loisirs et détente