U.S. Energy Corp. est une société énergétique indépendante. La société se concentre sur l'acquisition et le développement de propriétés productrices de pétrole et de gaz, principalement aux États-Unis. Ses principales propriétés et activités se situent dans la région des Rocheuses (Montana, Wyoming et Dakota du Nord), dans la région du Mid-Continent (Oklahoma, Kansas, nord et est du Texas) et dans les régions de l'ouest du Texas, du sud du Texas et de la côte du Golfe du Mexique.