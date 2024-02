Verisign a annoncé jeudi une hausse de 3 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, dépassant les estimations du marché, grâce à une forte demande pour ses services Internet, qui comprennent l'enregistrement des noms de domaine.

De plus en plus de consommateurs se tournent vers l'internet comme premier point de contact pour les entreprises et les services, les sociétés et les petites entreprises ont renforcé leur présence en ligne avec des noms de domaine faciles à mémoriser.

Verisign a déclaré jeudi qu'elle augmenterait les frais de gros annuels au niveau du registre pour les nouveaux enregistrements et le renouvellement des domaines .com de 9,59 $ à 10,26 $, à compter du 1er septembre.

En excluant les éléments, le fournisseur de services de registre de noms de domaine a déclaré un bénéfice de 1,92 $ par action au cours du trimestre de décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,86 $ par action, selon les données de LSEG.

À la fin du quatrième trimestre, Verisign a enregistré 172,7 millions de noms de domaine .com et .net, soit une baisse de 0,6 % par rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires pour les trois derniers mois de l'année s'élevait à 380,4 millions de dollars, contre 377,9 millions de dollars estimés par les analystes. (Reportage d'Akash Sriram à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et Shilpi Majumdar)