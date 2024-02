(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en légère hausse lundi, avant une série d'indices des directeurs d'achat.

Les investisseurs ont déjà eu à digérer les données PMI de la Chine et du Japon. Les données de la zone euro, du Royaume-Uni et des États-Unis sont encore à venir.

En ce qui concerne les entreprises, Vodafone a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Par ailleurs, CMC Markets prévoit de supprimer 200 emplois.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,1% à 7.625.40

Hang Seng : en hausse de 0,1 % à 15 516,66

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,5% à 36 354,16

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 1,0 % à 7 625,90

DJIA : clôture en hausse de 134,58 points, 0,4%, à 38 654,42

S&P 500 : clôture en hausse de 52,42 points, 1,1%, à 4 958,61

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 267,31 points, 1,7%, à 15 628,95

EUR : en baisse à 1,0778 USD (1,0793 USD)

GBP : baisse à 1,2610 USD (1,2639 USD)

USD : en baisse à 148,33 JPY (148,35 JPY)

Or : en baisse à 2 030,55 USD l'once (2 034,63 USD)

(Brent : en hausse à 77,58 USD le baril (77,09 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de lundi sont à venir :

09:30 EST PMI composite du Canada

10:00 CET PMI composite de la zone euro

11:00 CET IPP de la zone euro

09:50 CET PMI composite France

09:55 CET Allemagne PMI composite

09:45 CET Italie PMI composite

09:15 CET PMI composite espagnol

11:00 CET Confiance des consommateurs espagnols

09:00 GMT Immatriculations de voitures neuves au Royaume-Uni

09:30 GMT PMI composite britannique

09:45 EST US S&P Global composite PMI

10:00 EST US ISM services PMI

Rishi Sunak a admis qu'il n'avait pas tenu sa promesse de réduire les listes d'attente du NHS. L'année dernière, le premier ministre britannique a fait de la réduction du nombre de patients en attente d'un traitement l'une des cinq grandes priorités de son gouvernement. Bien qu'il n'ait pas fixé de délai pour y parvenir, il a admis qu'il n'avait pas atteint son objectif. Le chef du Parti conservateur a déclaré à TalkTV que les actions syndicales dans le secteur de la santé "ont eu un impact" sur la réalisation de l'engagement. Interrogé sur l'engagement du NHS lors d'une interview avec Piers Morgan à Downing Street, M. Sunak a déclaré : "Nous n'avons pas suffisamment progressé : "Nous n'avons pas fait assez de progrès.

M. Sunak et le premier ministre irlandais Leo Varadkar se rendront à Stormont pour marquer le retour d'un gouvernement décentralisé en Irlande du Nord. Sunak et Varadkar se rencontreront, ainsi que les dirigeants du nouvel exécutif de partage du pouvoir qui a été formé samedi, mettant fin à deux années d'impasse politique. Le nouvel exécutif a déjà écrit au premier ministre pour lui demander des discussions urgentes sur la stabilité du financement à long terme des services publics. L'exécutif, dirigé par Michelle O'Neill du Sinn Fein et Emma Little-Pengelly du DUP, tiendra également sa première réunion lundi, alors qu'il s'attelle à la tâche de gérer les finances tendues de l'Irlande du Nord.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Morgan Stanley relève Land Securities à "surpondérer" (equal-weight) - objectif de prix 730 (650) pence

UBS relève Informa à "acheter" (neutre) - objectif de cours 933 (800) pence

Jefferies relève National Grid à " acheter " (hold) - objectif de cours 1 330 (1 000) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Vodafone a déclaré qu'au cours de son troisième trimestre, le revenu total a chuté de 2,3% à 11,37 milliards d'euros, contre 11,64 milliards d'euros un an plus tôt. Les revenus des services ont chuté à 9,38 milliards d'euros, contre 9,52 milliards d'euros. En ce qui concerne l'avenir, Vodafone a réitéré ses prévisions pour l'exercice 2024. Son exercice financier se termine le 31 mars. "Nous avons maintenu une bonne dynamique du chiffre d'affaires des services au troisième trimestre en Europe et en Afrique, soutenue par une nouvelle accélération de Vodafone Business, avec une croissance de plus de 20 % de nos services Cloud et Internet des objets", a déclaré Margherita Della Valle, directrice générale de Vodafone. "Nous avons réalisé de bons progrès stratégiques au cours des neuf premiers mois de l'année, avec une amélioration de la satisfaction des clients et trois trimestres consécutifs de croissance du chiffre d'affaires des services en Europe. Les transactions annoncées au Royaume-Uni et en Espagne progressent bien, et nous sommes en discussion active en Italie."

ENTREPRISES - FTSE 250

HgCapital Trust a informé ses actionnaires de ses performances pour 2023, par le biais d'une mise à jour commerciale. La valeur nette d'inventaire non auditée de HgT à la fin de 2023 était de 2,3 milliards de livres sterling, ce qui représente une valeur nette d'inventaire par action estimée à 498,6 pence. "Cette croissance est principalement due à la forte performance commerciale du portefeuille sous-jacent", a déclaré la société. Elle a également noté un rendement total estimé de la valeur nette d'inventaire par action, sur la base du rendement total, de 10,7 %. HgT publiera ses résultats annuels pour 2023 le 11 mars.

SDCL Energy Efficiency Income Trust a déclaré que Cokenergy, un projet au sein de son portefeuille d'énergie primaire, a renouvelé son contrat à long terme avec Cleveland Cliffs à l'aciérie Indiana Harbor Works East aux États-Unis. "Le contrat prévoit la fourniture sur site de vapeur et d'électricité générées par l'installation de Primary Energy à partir de la chaleur résiduelle des fours à coke du site", a déclaré la société. SDCL fournit également une mise à jour commerciale. La société a déclaré que les flux de trésorerie opérationnels au cours du dernier trimestre jusqu'en 2023 sont restés conformes à ses attentes. Elle a également déclaré que les cessions de portefeuille restaient une "priorité" et qu'elle avait reçu un certain nombre de propositions crédibles. "Bien qu'il n'y ait aucune certitude que ces propositions aboutissent à une vente, le gestionnaire d'investissement s'efforce de faire progresser ces processus rapidement et fournira des informations supplémentaires en temps voulu", a ajouté SDCL.

AUTRES ENTREPRISES

CMC Markets a déclaré qu'elle prévoyait de supprimer environ 200 emplois, soit environ 17 % de ses effectifs actuels, à la suite d'une révision des coûts annoncée en novembre de l'année dernière. CMC a déclaré qu'elle devrait encourir un coût unique et non récurrent d'environ 2,5 millions de livres sterling au cours de l'exercice 2024, avec des économies annualisées estimées à 21 millions de livres sterling à réaliser au cours de l'exercice 2025, ce qui représente une réduction de 18 % par rapport aux coûts de personnel consensuels. "Les réductions de coûts ont été principalement réalisées en fusionnant les fonctions de soutien dans plusieurs secteurs d'activité, en rationalisant les lignes de reporting et en automatisant les processus. Le groupe continuera à rechercher des opportunités pour améliorer l'efficacité et contrôler les coûts tout en restant engagé à investir dans des opportunités de croissance et à s'assurer que sa technologie reste leader sur le marché", a déclaré CMC. Pour ce qui est de l'avenir, l'entreprise a déclaré que les activités commerciales restaient conformes aux attentes.

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.