Les propriétaires d'actions dématérialisées qui désirent participer à l'Assemblée, doivent présenter une attestation délivrée par un intermédiaire financier ou par un teneur de compte agréé et certifiant, le cas échéant, le nombre d'actions dématérialisées qui sont inscrites à la Date d'enregistrement dans leurs comptes au nom de l'actionnaire, et pour lequel l'actionnaire a indiqué vouloir participer à l'Assemblée. Ce dépôt doit être effectué au plus tard le jeudi 18 avril 2024 au siège de la Société ou électroniquement à ABN AMRO Bank N.V. via www.abnamro.com/evoting.

Concernant les points 13 et 14 de l'ordre du jour : à l'occasion de l'analyse annuelle de la politique de rémunération et conformément au processus décisionnel prévu dans la politique de rémunération, le Conseil d'administration - sur avis du Comité de rémunération - a décidé le 23 février 2024 de soumettre une nouvelle politique de rémunération à l'approbation de l'Assemblée générale. Ceci compte tenu du fait que le plan de croissance de 2022-25 a été clôturé de manière anticipée parce que les objectifs initiaux de bénéfices du plan semblaient pouvoir être atteints un an plus tôt et compte tenu du fait que la politique de rémunération prévoit qu'une nouvelle politique de rémunération soit soumise

Aux conditions et dans les limites déterminées aux alinéas un à cinq du présent article, le conseil d'administration est également autorisé à créer ou émettre, non seulement des actions, mais aussi des droits de souscriptions (le cas échéant attachés à un autre titre), des obligations convertibles, des obligations remboursables en actions ou d'autres titres (de tout type existant alors), et ce tout en respectant les dispositions impératives du droit des sociétés applicable et de la Réglementation SIR.

Disclaimer

WDP - Warehouses De Pauw Comm. VA published this content on 24 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 March 2024 17:14:03 UTC.