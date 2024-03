Weimob Inc. est une société basée en Chine, principalement engagée dans la fourniture de solutions de commerce et de marketing dans le nuage pour les petites et moyennes entreprises. La société fournit une variété de solutions de commerce et de marketing à ses clients par le biais de ses offres de produits SaaS et de ses services de marketing ciblés. Les produits SaaS de la société sont principalement classés en trois offres de services dans le nuage, à savoir le nuage du commerce, le nuage du marketing et le nuage des ventes. Commerce Cloud comprend principalement Wei Mall, Ke Lai Dian et Smart Restaurant. Le Marketing Cloud comprend principalement la station Wei (et ses prédécesseurs), les formulaires Wei et l'assistant marketing. Le nuage des ventes comprend principalement le pousseur de ventes. La société exerce principalement ses activités sur le marché intérieur.

Secteur Logiciels