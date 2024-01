WH Smith PLC est un détaillant mondial de nouvelles, de livres et de commodités. La société opère par le biais de deux divisions, qui comprennent quatre segments : Travel UK, Amérique du Nord, Reste du monde, et High Street. Le segment Travel UK est présent dans divers endroits, notamment dans les aéroports, les hôpitaux, les gares et les aires d'autoroute du Royaume-Uni. Il propose une gamme de produits, notamment des livres et des magazines, des produits de santé et de beauté, des souvenirs, des accessoires numériques et des options de nourriture et de boisson pour les voyageurs. Elle exploite plus de 590 magasins dans des lieux de voyage et des hôpitaux au Royaume-Uni. Elle vend une gamme de produits dans des catégories telles que la papeterie (y compris les cartes de vœux, la papeterie générale, l'art et l'artisanat, et le cadeau), les nouvelles et les impulsions (y compris les journaux, les magazines, les confiseries et les boissons) et les livres dans les rues principales. WHSmith High Street comprend ses activités en ligne, le site de cartes de vœux personnalisées en ligne, les sites de papeterie personnalisée et autres.

Secteur Détaillants autres spécialités