WisdomTree, Inc. est un créateur financier. Elle propose une suite bien diversifiée de produits négociés en bourse (ETP), de modèles et de solutions. Elle développe également des produits et des structures numériques, notamment des fonds communs de placement numériques ou basés sur la blockchain (fonds numériques) et des actifs tokenisés, ainsi que son portefeuille numérique natif de la blockchain, WisdomTree Prime. Elle propose des ETP couvrant les actions, les matières premières, les revenus fixes, l'effet de levier et l'inverse, les devises, les alternatives et les cryptomonnaies. Elle opère en tant que sponsor ETP et gestionnaire d'actifs, fournissant des services de conseil en investissement à l'échelle mondiale par le biais de ses filiales aux États-Unis et en Europe. WisdomTree Prime est un portefeuille natif de la blockchain développé pour épargner, dépenser et investir à la fois dans des actifs cryptographiques natifs et des versions tokenisées d'actifs financiers courants. Il permet aux consommateurs de détail d'acheter, de vendre et d'échanger des jetons en dollars, des jetons en or, d'autres actifs numériques et des actifs de la blockchain, tels que les fonds numériques, mis à disposition dans l'application mobile.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds