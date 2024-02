WiseTech Global Limited est un fournisseur de solutions logicielles pour le secteur de la logistique à l'échelle mondiale. La société développe, vend et met en œuvre des solutions logicielles qui permettent aux prestataires de services logistiques de faciliter le stockage des marchandises et des informations, au niveau national et international. Elle fournit ses solutions à environ 18 000 clients dans plus de 17 pays. Sa technologie, CargoWise, est une plateforme logicielle mondiale intégrée pour les prestataires de services logistiques. Son logiciel permet aux prestataires de services logistiques d'exécuter des transactions logistiques et de gérer leurs opérations à partir d'une base de données mondiale couvrant plusieurs utilisateurs, fonctions, bureaux, sociétés, devises, pays et langues. Ses principaux centres de données en Australie, en Europe et aux États-Unis fournissent sa plateforme CargoWise principalement par l'intermédiaire du nuage, auquel les clients accèdent en fonction de leurs besoins et paient pour l'utilisation lorsqu'ils exécutent des opérations sur sa plateforme. Elle fournit également une solution facilitant le transport ferroviaire intermodal en Amérique du Nord.

Secteur Logiciels