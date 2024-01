Woodward, Inc. est un concepteur indépendant, un fabricant et un fournisseur de services de solutions de contrôle pour les marchés de l'aérospatiale et de l'industrie. Elle opère à travers deux segments : Aérospatiale et Industrie. Son segment Aérospatiale conçoit, fabrique et entretient des systèmes et des produits pour la gestion du carburant, de l'air et de la combustion, ainsi que pour le contrôle des mouvements. Ces produits comprennent des pompes à carburant, des unités de dosage, des actionneurs, des vannes d'air, des vannes spéciales, des gicleurs de carburant et des systèmes d'actionnement des inverseurs de poussée pour les moteurs à turbine et les nacelles, ainsi que des commandes, des actionneurs, des servocommandes, des moteurs et des capteurs pour le poste de pilotage. Son segment industriel conçoit, produit et entretient des systèmes et des produits pour la gestion du carburant, de l'air, des fluides, des gaz, du mouvement, de la combustion et de l'électricité. Ces produits comprennent des actionneurs, des vannes, des pompes, des systèmes d'injection de carburant, des solénoïdes, des systèmes d'allumage, des régulateurs de vitesse, de l'électronique et des logiciels, ainsi que des capteurs. Ses installations de production sont situées aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense