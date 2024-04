Yusys Technologies Co., Ltd. est une société basée en Chine qui fournit des solutions informatiques bancaires, telles que des services de conseil, des produits logiciels, le développement et la mise en œuvre de logiciels, des services d'exploitation et de maintenance et l'intégration de systèmes aux institutions financières à vocation bancaire. La société est principalement engagée dans le développement de logiciels et la fourniture de services connexes, y compris le développement de logiciels personnalisés, ainsi que l'externalisation du personnel et les services d'exploitation et de maintenance. La société est également engagée dans la vente et les services d'intégration de systèmes. La société exerce ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

