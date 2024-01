Le lancement de fonds négociés en bourse (ETF) américains qui suivent le bitcoin renforce les liens entre le monde volatile des crypto-monnaies et le système financier traditionnel, créant potentiellement de nouveaux risques imprévus, selon certains experts.

Ce mois-ci, la Securities and Exchange Commission (SEC) a approuvé 11 ETF bitcoin d'émetteurs tels que BlackRock et Invesco/Galaxy Digital, ce qui constitue un tournant pour le secteur des crypto-monnaies, en proie à des faillites et à la criminalité.

La SEC avait longtemps rejeté ces produits en invoquant des problèmes de protection des investisseurs, mais elle a été contrainte de revoir sa position après avoir perdu un procès intenté par Grayscale Investments.

Les amateurs de cryptomonnaies affirment que ces produits permettront aux investisseurs de s'exposer plus facilement et en toute sécurité au bitcoin. Lors de l'approbation de ces produits, le président de la SEC, Gary Gensler, a toutefois rappelé que le bitcoin restait un "actif volatil" et que les investisseurs devaient se méfier.

Les ETF combinés représentent environ 21 milliards de dollars d'actifs et pourraient attirer jusqu'à 100 milliards de dollars rien que cette année de la part des investisseurs particuliers et institutionnels, selon certains analystes. Le bitcoin a perdu plus de 6 % depuis le lancement de ces produits.

S'ils sont largement adoptés, ces produits pourraient présenter des risques pour d'autres parties du système financier en période de tensions sur les marchés, en exacerbant la volatilité du prix du bitcoin ou en créant des dislocations entre le prix de l'ETF et celui du bitcoin, ont déclaré certains experts des ETF, citant des exemples d'événements antérieurs liés à la volatilité des ETF.

D'autres ont déclaré que les bouleversements bancaires de l'année dernière aux États-Unis ont montré que les marchés financiers et cryptographiques peuvent se transmettre des risques. Le prêteur crypto Silvergate Bank, par exemple, s'est liquidé à la suite de retraits déclenchés par l'effondrement de l'échange crypto FTX, qui a à son tour provoqué une panique qui a contribué à la faillite de Signature Bank, ont déclaré les régulateurs. La faillite de la Silicon Valley Bank, quant à elle, a provoqué une ruée sur le stablecoin USD Coin.

"À mesure que les investisseurs investissent dans ces produits, vous augmentez considérablement le risque d'une plus grande interconnexion entre le cœur du système financier et l'écosystème cryptographique", a déclaré Dennis Kelleher, PDG de Better Markets, un groupe de défense qui avait exhorté la SEC à rejeter les ETF bitcoin, en citant les risques pour les investisseurs et le système financier.

Conçu en 2009 comme un mécanisme de paiement alternatif, le bitcoin est surtout utilisé comme investissement spéculatif. Sa volatilité quotidienne moyenne est environ trois fois et demie supérieure à celle des actions, selon le Wells Fargo Investment Institute.

Les ETF bitcoin pourraient "particulièrement exacerber" cette volatilité en période de tensions sur les marchés, ainsi que d'autres canaux par lesquels les ETF peuvent créer des risques systémiques, a déclaré Antonio Sánchez Serrano, économiste principal au Comité européen du risque systémique, l'organisme de surveillance des risques financiers de l'Union européenne.

Ces autres canaux comprennent le découplage du prix des ETF par rapport à l'actif sous-jacent, ce qui peut causer des tensions pour les institutions fortement exposées à ces produits ou qui dépendent d'eux pour la gestion de leurs liquidités.

"Les différences avec un simple ETF boursier sont tout simplement trop importantes en termes de risques intégrés", a écrit M. Serrano dans un courriel adressé à Reuters, en faisant référence aux ETF bitcoin, qu'il a qualifiés de complexes.

Les produits négociés en bourse qui sont complexes, moins liquides et à fort effet de levier ont connu des tensions par le passé.

En février 2018, un billet négocié en bourse de suivi de la volatilité a fait faillite au milieu d'une flambée de la volatilité, entraînant des pertes de 2 milliards de dollars pour les investisseurs.

En 2020, les fermetures de COVID-19 ont provoqué la vente de certains ETF d'obligations d'entreprises. Ce stress se serait propagé à l'ensemble du marché des titres à revenu fixe si la Réserve fédérale n'avait pas apporté une aide d'urgence, notamment en achetant des parts d'ETF obligataires, selon le CFA Institute, une organisation de professionnels de l'investissement qui a également étudié les risques liés aux ETF.

Le secteur des ETF conteste généralement le fait que ses produits présentent des risques systémiques.

Dans leurs déclarations de risque, les émetteurs d'ETF bitcoin énumèrent une série de risques de marché, politiques et opérationnels, mais reconnaissent que l'immaturité du bitcoin signifie que certains dangers peuvent être imprévisibles.

La SEC n'a pas répondu à une demande de commentaire.

"L'ÉCHEC DE DEMAIN

Selon M. Serrano et d'autres experts, les risques dépendront en grande partie du degré d'adoption des ETF.

"Le risque systémique est une question de taille... Nous n'en savons pas encore assez sur ceux qui les achètent et dans quelles proportions", a déclaré Olivier Fines, responsable du plaidoyer et de la recherche politique pour la région EMEA au CFA Institute, dans un courriel.

Les dirigeants du secteur des cryptomonnaies soulignent également que les crises des cryptomonnaies, notamment lorsque celles-ci ont perdu environ deux tiers de leur valeur de 3 000 milliards de dollars en 2022, ont été pour la plupart circonscrites au secteur des cryptomonnaies.

La connectivité entre les crypto-monnaies et le système financier reste "très limitée", a déclaré Lapo Guadagnuolo, analyste principal chez S&P Global Ratings.

Les émetteurs d'ETF affirment également avoir mis en place des garde-fous. Par exemple, les produits seront remboursés en espèces plutôt qu'en bitcoins, ce qui réduit le nombre d'intermédiaires détenant physiquement la crypto-monnaie.

"Je ne vois pas de dynamique cataclysmique dans aucun de ces produits", a déclaré Steve Kurz, responsable mondial de la gestion d'actifs chez Galaxy Digital, qui s'est associé à Invesco pour son ETF.

Pourtant, au moins un haut responsable de la SEC a fait part de ses inquiétudes.

Lorsqu'elle a voté contre l'approbation des ETF en janvier, Caroline Crenshaw, commissaire de la SEC, a déclaré que l'agence n'avait pas examiné si les ETF créeraient un lien avec les marchés traditionnels qui "permettrait aux crises sur les marchés des crypto-monnaies largement non conformes de se propager".

Mme Crenshaw, qui n'a pas répondu à une demande de commentaire, a également déclaré qu'elle craignait que les ETF n'ouvrent la voie à des produits plus risqués.

"Je crains qu'aujourd'hui nous nous préparions à l'échec de demain", a-t-elle ajouté. (Rédaction : Tommy Reggiori Wilkes ; Reportage : Hannah Lang et Elizabeth Howcroft ; Complément d'information : Saqib Ahmed, Chris Prentice et Douglas Gillison ; Rédaction : Michelle Price et Anna Driver)