Le plus grand prêteur privé du Brésil, Itau Unibanco, a déclaré lundi qu'il s'attendait à une accélération des prêts cette année, alors que la croissance du revenu net d'intérêt devrait ralentir dans un contexte de baisse des taux d'intérêt.

Le prêteur s'attend à ce que son portefeuille de crédit augmente de 6,5 % à 9,5 % en 2024, après une croissance annuelle de 3,1 % en 2023. Son portefeuille de prêts a terminé le quatrième trimestre avec 1,18 trillion de reais (236,69 milliards de dollars).

La semaine dernière, la banque centrale du Brésil a réduit son taux d'intérêt de référence pour la cinquième fois consécutive, après l'avoir maintenu à son niveau le plus élevé en six ans pendant près d'un an, signalant que d'autres réductions sont à venir.

Les revenus nets d'intérêts des clients, une mesure des prêts moins les coûts des dépôts, devraient croître entre 4,5 % et 7,5 % en 2024, ce qui représente un ralentissement par rapport à la croissance de 12,5 % de 2023.

Son coût du crédit, principalement composé de provisions pour les prêts susceptibles de faire défaut, devrait s'élever entre 33,5 milliards de réais et 36,5 milliards de réais.

Au quatrième trimestre, la banque a dû provisionner près de 9,3 milliards de reais pour des créances douteuses, soit un peu plus qu'au trimestre précédent.

Le taux d'impayés, mesuré par le ratio des prêts à 90 jours, s'est amélioré de 0,2 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent, s'établissant à 2,8 %.

Itau a fait état d'une augmentation de 22,6 % du bénéfice net récurrent du quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 9,40 milliards de reais. Les analystes interrogés par LSEG s'attendaient à 9,38 milliards de reais.

Le rendement des capitaux propres, un indicateur de la rentabilité, a légèrement augmenté pour atteindre 21,2 % par rapport aux trois mois précédents.

(1 $ = 4,9854 reais) (Reportage de Peter Frontini ; Rédaction d'Anthony Esposito et Stephen Coates)