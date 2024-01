Les contrats à terme sur le soja américain ont chuté à leur plus bas niveau depuis octobre lors de la première journée de négociation de l'année, en raison de l'amélioration des conditions météorologiques au Brésil, le principal fournisseur mondial de l'oléagineux, selon les analystes.

La hausse du dollar a également pesé sur les marchés agricoles mardi, car elle rend les produits agricoles américains moins attrayants pour les importateurs.

Les contrats à terme sur le maïs ont chuté à leur prix le plus bas depuis novembre, tandis que le blé a baissé au Chicago Board of Trade.

Les pluies au Brésil ont fait chuter les cours du soja après que le temps chaud et sec ait nui aux cultures dans les régions septentrionales et ait incité les analystes à revoir à la baisse leurs prévisions de récolte. La société de conseil en agroalimentaire StoneX a réduit son estimation de la récolte brésilienne de 161,9 millions de tonnes à 152,8 millions de tonnes.

"Les conditions météorologiques se sont améliorées", a déclaré Don Roose, président de la société de courtage U.S. Commodities dans l'Iowa.

"Les zones sèches se sont réduites. Les prévisions indiquent que les conditions météorologiques seront plus normales au cours des dix prochains jours environ.

Les négociants surveillent également les conditions météorologiques en Argentine, où les agriculteurs ont bien progressé dans l'ensemencement du soja et du maïs à la suite des pluies abondantes qui se sont abattues récemment sur le pays.

Le contrat de soja le plus actif avait chuté de 25-1/4 cents à 12,72-3/4 dollars le boisseau à 11 h 40 CST (1740 GMT) au CBOT et a touché son prix le plus bas depuis le 12 octobre.

Le maïs a perdu 8-1/2 cents à 4,62-3/4 dollars le boisseau et a atteint son niveau le plus bas depuis le 27 novembre. Le blé a perdu 16 cents à 6,12 dollars le boisseau.

Le rapport mensuel sur les graisses et les huiles américaines, qui doit être publié par le ministère américain de l'Agriculture à 14 heures CST (2000 GMT), devrait montrer que la production de soja américain a légèrement diminué pour atteindre 5,991 millions de tonnes courtes en novembre, soit 199,7 millions de boisseaux.

Les négociants continuent également de surveiller les perturbations commerciales en mer Rouge, les porte-conteneurs évitant la route qui donne accès au canal de Suez, à la suite de l'attaque du week-end contre l'un des navires de Maersk. (Reportage de Tom Polansek à Chicago, édition de Mark Potter)