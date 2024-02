L'entreprise de sucre et d'éthanol Raizen et le constructeur automobile chinois BYD unissent leurs forces pour créer un réseau de 600 stations de recharge pour véhicules électriques (VE) dans huit villes brésiliennes, ont annoncé les entreprises vendredi.

Les bornes de recharge seront installées sous la marque Shell Recharge au cours des trois prochaines années à Sao Paulo, Rio de Janeiro et dans six autres capitales d'État. Shell et le conglomérat Cosan contrôlent Raizen. (Reportage de Leticia Fucuchima ; Rédaction de Peter Frontini ; Montage de Gabriel Araujo)