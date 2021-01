Dans le vert à l'ouverture 25/01/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 25/01/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5510 PTS/ 5590 PTS

Pénalisée par la crise sanitaire, alors que de nombreuses pays tendent à accroître les mesures de restrictions, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.56% à 5559 points vendredi dernier.

Unibail a repris quelques couleurs (+2.59%), suivie par LVMH (+0.77%), mais les cycliques et les financières ont signé les plus fortes baisses, à l'image d'Atos (-4.23%), Société Générale (-3.3%), Stellantis (-3.18%) ou encore BNP Paribas (-2.83%).



Outre-Atlantique, malgré l'investiture de Joe Biden, les grands indices ont également cédé du terrain. Le Dow Jones a perdu 0.57% à 30996 points, le S&P500 a cédé 0.3% à 3841 points et le Nasdaq100 0.29%.



Aujourd'hui, tandis que l'administration Biden a exhorté ce week end les sénateurs à adopter rapidement le nouveau plan de relance de 1900 milliards de dollars, le CAC40 devrait débuter la semaine en hausse de 0.4%.



En données horaires, la tendance demeure baissière sous les 5590 points, borne haute d'un gap laissé ouvert en fin de semaine. Seul le dépassement de ce niveau autoriserait le scénario d'une reprise technique de plus forte ampleur en direction des 5625 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 heures.

