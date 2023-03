De bonnes dispositions à l'ouverture 27/03/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 27/03/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Malgré les tentatives des autorités pour rassurer sur la solidité des établissements bancaires, les grands indices européens ont de nouveau décroché vendredi, dans le sillage de Deutsche Bank (-8.53%) et de la forte hausse de ses coûts d'assurance contre le risque de défaut (CDS). L'indice parisien a ainsi clôturé en forte baisse de 1.74% à 7015 points.



Du côté des valeurs, Sanofi a engrangé 1.31%, Pernod Ricard 0.63%, Kering 0.42% et Danone 0.29% tandis que Société Générale a décroché de 6.13%. Saint Gobain a perdu 5.3%, BNP Paribas 5.27% et Schneider Electric 5.06%.



Les indices américains ont quant à eux redressé la barre et terminé dans le vert, après les propos rassurants des membres de la Fed et de Janet Yellen. Ces derniers mettront tout en œuvre pour éviter à une crise des liquidités dans le secteur bancaire.

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.41% à 32237 points, le S&P500 s'est adjugé 0.56% à 3970 points et le Nasdaq100 0.3%.



Le CAC40 devrait ainsi reprendre des couleurs et ouvrir en hausse de 0.9% ce matin, soutenu également par des pourparlers pour l'acquisition de SVB.



En données horaires, la consolidation perdure. L'indice devrait tester ce matin les 7070 points, zone de convergence des moyennes mobiles à 20, 50 et 100 heures. Le débordement de ce niveau serait de bon augure pour une poursuite du rattrapage en direction des 7150/7169 points.

