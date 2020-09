Début de semaine en nette hausse Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 28/09/2020 | 11:03

Opinion : Positive au dessus de 4788 PTS

Objectif de cours : 4870 PTS

Le fort rebond de Wall-Street vendredi et la perspective d’une nouvelle hausse outre-Atlantique aujourd’hui permettent au CAC40 et aux autres places européennes de débuter la semaine sur les chapeaux de roues, les grands indices récupérant une partie de leurs pertes de la semaine dernière.

Avec toutes ses composantes dans le vert, le marché parisien s’adjuge désormais 1.61% à 4805 points et les contrats Futures américains sont en hausse de 0.8%.



Aucune statistique majeure ne sera dévoilée aujourd’hui. Techniquement, le CAC40 amorce une reprise technique après une incursion sous les 4700 points vendredi dernier. Le débordement des 4800 points dès les premiers échanges semble de bon augure pour une poursuite du mouvement en cours en direction des 4870 points.

Un retour sous les 4788 points, plus bas du jour, militerait au contraire pour le comblement au moins partiel du gap ouvert ce matin. La volatilité pourrait perdurer au gré des annonces concernant l’évolution de la crise sanitaire et les mesures prises par les gouvernements.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 11.328 9.87% RENAULT 22.87 6.05% CRÉDIT AGRICOLE SA 7.542 5.28% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 11.422 4.75% ACCOR 24.35 4.73% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.