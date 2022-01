La lourdeur persiste à Paris 21/01/2022 | 11:05 Laurent Polsinelli 21/01/2022 | 11:05 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 7075 PTS

Subissant de plein fouet le nouveau repli des valeurs technologiques américaines, sur fond d'anticipation d'un prochain resserrement monétaire aux Etats-Unis, le CAC40 est en passe de terminer proche de ses plus bas hebdomadaires.

L'indice parisien recule actuellement de 1.18% à 7109 points pour cette séance des trois sorcières, tandis que le S&P500 cède 0.1% en préouverture.



Sur le front des valeurs, seules Safran et Carrefour surnagent, avec des gains symboliques de 0.07% alors qu'ArcelorMittal décroche de 3.5%. Stellantis perd 3% et STM 2.9%.



Du côté des statistiques, les indicateurs avancés seront publiés à 16h. Christine Lagarde s'exprimera aussi à 13h30.



Graphiquement, on maintiendra un biais baissier en données horaires sous les 7140 points. Un retour sous les 7075 points, plus bas du jour, militerait en faveur d'une probable accélération baissière en direction des 7000 points.

