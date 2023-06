CAC 40 : Le CAC40 devrait reprendre des couleurs

Par Hier à 08:03Par Laurent Polsinelli Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 7083 / 7195 Pénalisée notamment par les valeurs du luxe, après de mauvais indicateurs en Chine, la bourse de Paris a clôturé en forte baisse de 1.54% à 7098 points hier. La tendance a également été fragilisée par les craintes sur le plafond de la dette américaine et les données sur le nombre d'ouvertures de postes aux Etats-Unis qui laissent craindre que la Fed soit amenée à poursuivre ses resserrements monétaires. Du côté des valeurs, Cap Gemini s'est envolée de 6.82%, Veolia a gagné 1.1%, Dassault Systèmes 0.88% tandis que Renault a perdu 4.31%, Essilor 3.74%, Stellantis 3.47%, Michelin 3.17%, Société Générale 3.05% et Kering 2.91%. Les indices américains ont également perdu du terrain avant le vote du projet de loi par la Chambre des Représentants pour éviter le défaut de paiement. Le Dow Jones a reculé de 0.4% à 32908 points, le S&P500 a cédé 0.61% à 4179 points et le Nasdaq100 0.7%.

Alors que le projet a finalement été validé, l'attention devrait désormais se porter sur le Sénat qui votera à son tour ce week-end.



Les commentaires du président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, en faveur d'une pause en juin ont également rassuré. Le baromètre Fed Watch prévoit désormais la probabilité d'un nouveau tour de vis le 14 juin à moins de 38% (contre 66.6% la veille).



Dans le sillage des places asiatiques, le CAC40 devrait ainsi reprendre quelques couleurs ce matin, les contrats Futures suggérant un gain initial de 0.5%.

En données horaires, la dynamique demeure néanmoins baissière sous les 7195 points. Seul le débordement de ce niveau militerait pour l'amorce d'une reprise technique avec les 7287 points comme premier objectif majeur. Partager

