Le CAC40 devrait reprendre son souffle 05/08/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 05/08/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6700 PTS/ 6766 PTS

Les publications macroéconomiques mitigées aux Etats-Unis et l'ouverture négative de Wall Street ont quelque peu pesé sur la tendance hier à Paris. Après un plus haut à 6766 points, le CAC40 a, en effet, réduit ses gains pour clôturer en hausse de 0.33% à 6746 points.



L'enquête ADP a fait état de seulement 330K créations de postes dans le secteur privé alors que le consensus tablait sur 695K (680K le mois dernier). La croissance de l'activité des services aux Etats-Unis a, en revanche, encore accéléré pour s'établir à 64.1, un nouveau record. Les indices américains ont finalement terminé en ordre dispersé, le Dow Jones a perdu 0.92% à 34792 points, le S&P500 a cédé 0.46% à 4402 points tandis que le Nasdaq100 s'est adjugé 0.15%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi débuter la séance non loin de l'équilibre. En données horaires, le CAC40 se maintient sur ses plus hauts. Seul un retour sous les 6700 points militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 6675/6650 points. Les initiatives devraient restées limitées en attendant le rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.