Proche de l'équilibre dans les premiers échanges 20/04/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 20/04/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6289 PTS/ 6319 PTS

A contre courant des autres places européennes, le CAC40 a terminé en légère hausse de 0.15% à 6296 points hier, après un plus haut à 6319 points avant l'ouverture de Wall Street. La tendance a été soutenue par Unibail (+2.08%), Worldline (+1.68%), Vinci (+1.58%), Carrefour (+1.52%) et Sanofi (+1.41%).

Du côté des baisses, STM recule de 2.36%, Publicis de 2.17% et ArcelorMittal de 1.8%.



Les indices américains ont quant à eux cédé du terrain après leurs records de vendredi, dans l'attente de nombreux résultats d'entreprises et de la décision de la BCE sur les taux jeudi. Le Dow Jones a perdu 0.36% à 34077 points, le S&P500 0.53% à 4163 points et le Nasdaq100 0.96%.



La bourse de Paris devrait ainsi ouvrir sur une note hésitante aujourd'hui.



En données horaires, le CAC40 conserve une dynamique positive au-dessus des 6250 points voire au-dessus des 6289 points en intraday. L'enfoncement de ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 6250 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 TELEPERFORMANCE SE 332.3 0.54% ORANGE 10.486 0.34% RENAULT 34.5 -4.51% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 21.515 -4.57% AIRBUS SE 97.94 -4.63% BNP PARIBAS 50.83 -4.69% ATOS SE 57.78 -5.46% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.