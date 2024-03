A la veille du week-end prolongé de Pâques, les places européennes emboîtent le pas à Wall Street et enregistrent de nouveaux records ce matin. Le CAC40 gagne désormais 0.52% à 8247 points (après un plus haut à 8253.59 points) et le S&P500 est proche de l’équilibre en préouverture.



Au niveau des valeurs, Legrand et Pernod Ricard gagnent 1.8%, BNP Paribas 1.7%, Eurofins et Société Générale 1.6% et LVMH 1.4%.

Du côté des statistiques, le PIB américain, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiés à 13h30, l'indice PMI de Chicago à 14h45 et l'indice du Michigan à 15h.

Les marchés seront fermés vendredi mais l'indice Core PCE, les dépenses et revenus des ménages seront néanmoins publiés à 13h30 et Powell s'exprimera à 16h30. Wall-Street rouvrira ses portes lundi et l’Europe mardi prochain.

Graphiquement, on maintiendra pour le moment un biais haussier au-dessus de la zone des 8200 points. Il conviendra néanmoins de rester prudents avant le week-end prolongé et l'approche de grands rendez-vous macroéconomiques.