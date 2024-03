En l'absence de publication macroéconomique majeure hier, les places financières ont globalement marqué une pause, reprenant leur souffle après les records de la semaine passée. Pénalisé par le compartiment du luxe, le CAC40 a dans un premier temps cédé du terrain, avant de redresser la barre pour finalement terminer parfaitement stable à 8151 points.

Du côté des valeurs, Thalès a gagné 1.94%, Accor 1.55%, Sanofi 1.13% et ArcelorMittal 0.82% tandis que Legrand a perdu 1.95%, Société Générale 1.9%, Schneider Electric 1.42%, Kering 1.2% et Pernod Ricard 1.15%.

Les indices américains ont quant à eux subi quelques prises de bénéfices en attendant le PIB US jeudi et l'indice Core PCE vendredi, mesure privilégiée de l'inflation par la Fed.

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.41% à 39313 points, le S&P500 a perdu 0.31% à 5218 points et le Nasdaq100 0.34%.



L'indice parisien devrait néanmoins ouvrir en hausse de 0.2% ce matin. Les commandes de biens durables seront publiées aux Etats-Unis à 13h30 puis l'indice manufacturier de Richmond et l'indice du Conference Board à 15h.



Graphiquement, le CAC40 a rallié la zone des 8100 points avant de reprendre de la hauteur. A court terme, on attendra la sortie des 8100/8185 points pour agir.