En attendant quelques statistiques américaines d'importance d'ici la fin de semaine, pour valider le scénario d'une prochaine baisse de taux aux Etats-Unis, les indices européens ont de nouveau gagné du terrain à l'image du CAC40 qui a inscrit un nouveau record en séance à 8230.38 points. Quelques dégagements sont intervenus dans les derniers échanges et l'indice parisien a finalement terminé en hausse de 0.25% à 8204 points.



Sur le front des valeurs, Veolia a engrangé 1.95%, Orange 1.66%, STM 1.47%, Carrefour 1.42%, ArcelorMittal 1.39%, Vinci 1.35% et L'Oréal 1.16% tandis que Schneider Electric a perdu 2.85%, Thalès 1.46%, Edenred 1.3% et Renault 0.82%.



Bien orienté à la cloche parisienne, Wall-Street a encore accentué ses gains en deuxième partie de séance. Le Dow Jones s'est adjugé 1.22% à 39760 points, le S&P500 0.86% à 5248 points et le Nasdaq100 0.39%.



Le CAC40 devrait ainsi renouer avec son record dès l'ouverture, les contrats Futures suggérant une hausse initiale de 0.3%.

Le PIB américain, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiés à 13h30, l'indice PMI de Chicago à 14h45 et l'indice du Michigan à 15h.

Les marchés seront fermés vendredi mais l'indice Core PCE, les dépenses et revenus des ménages seront néanmoins publiés à 13h30 et Powell s'exprimera à 16h30.



Graphiquement, la tendance demeure haussière au-dessus des 8166 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures et le franchissement des 8230 points pourrait ouvrir la voie aux 8250 points.