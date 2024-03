Digérant les annonces des banques centrales et le repli de Wall-Street vendredi, le CAC40 a débuté la semaine sur une note baissière, une nouvelle fois pénalisé par les valeurs du luxe et les technos.

Pernod Ricard perd 2%, LVMH 1.8%, Société Générale 1.77%, Cap Gemini 1.5% et Legrand 1.3% avec Dassault Systèmes.

A l'opposé, Thalès s'adjuge 1.5%, Eurofins 0.7% et Safran 0.6%.



Concernant la macroéconomie, seules les ventes de logements neufs seront publiées à 15h.



Graphiquement, la consolidation prend de l'ampleur. Le seuil des 8100 points devra impérativement contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 8058 points puis 8000 points.