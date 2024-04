Les places financières ont débuté la séance en nette baisse, après plusieurs explosions en Iran, de hauts responsables américains ayant fait état d'une attaque israélienne en représailles aux tirs de drones et de missiles contre Israël le week-end dernier.

Le CAC40 cède actuellement 0.69% à 7967 points et le S&P500 recule de 0.4% en préouverture pour cette séance de compensation.

Les incertitudes sur la calendrier de baisse de taux aux Etats-Unis pèsent également sur le moral des intervenants.



Aucune statistique n’est au programme aujourd'hui.

Hier soir après la clôture, Netflix a publié ses résultats trimestriels, le titre cède 6% dans les échanges électroniques.



Concernant les valeurs, L'Oréal s'adjuge 4.3%, Orange 1.1%, Sanofi 0.7% et Veolia 0.6% tandis que Renault perd 3.7%, Schneider Electric 2.7%, Edenred 2.4%, Essilor 1.9% et STM 1.8%.



Graphiquement, la volatilité reste au rendez-vous et la saison des trimestriels va s'intensifier. Seule la sortie des 7899/8060 points permettra de renouer avec une dynamique affirmée.