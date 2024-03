A la veille de la décision de la Réserve Fédérale sur les taux (statu quo largement anticipé) et de l’intervention de Jerome Powell, le CAC40 a terminé en hausse de 0.65% à 8201 points, tiré notamment par Total (+2.67%) et Airbus (+1.81%).



Dans le palmarès, Stellantis a gagné 1.8%, Thalès 1.72%, Renault 1.65% et Société Générale 1.35% tandis que STM a perdu 2.96%, Dassault Systèmes 2.5%, Téléperformance 1.18% et Sanofi 0.91%.



Les indices américains ont quant à eux accéléré à la hausse en deuxième partie de séance, permettant au S&P500 d'inscrire un nouveau record (+0.56% à 5178 points). Le Dow Jones s'est adjugé 0.83% à 39110 points et le Nasdasq100 0.26%.

Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en baisse de 0.7% ce matin.

Les stocks pétroliers seront publiés à 15h30, la décision de la Fed en matière de politique monétaire à 19h et la conférence de presse de Jerome Powell interviendra à 19h30.



Techniquement, pas de changement, il faudra attendre la sortie des 8134/8218 points pour renouer avec une dynamique affirmée.