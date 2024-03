La bourse de Paris a terminé en hausse de 0.41% à 8184 points hier, portée notamment par la bonne orientation initiale de Wall-Street, en attendant le PIB américain jeudi et l'indice Core PCE vendredi.

Quelques valeurs se sont distinguées à l'image de Kering (+3.15%), BNP Paribas (+2.91%), Renault (+2.65%), Vinci (+2.16%) ou encore Pernod Ricard (+1.88%) et Sanofi (+1.84%).

A l'opposé, Stellantis a perdu 2.1%, Carrefour 0.81%, Hermès 0.67% et LVMH 0.45%.

Du côté des statistiques, les commandes de biens durables ont progressé de 1.4% (-6.2% le mois dernier) mais l'indice manufacturier de Richmond chute à 11 (-5 précédemment) et l'indice du Conference Board était sous les attentes à 104.7.



Les indices américains se sont quant à eux retournés à la baisse en fin de séance, le Dow Jones a clôturé en repli de 0.08% à 39282 points, le S&P500 a perdu 0.28% à 5203 points et le Nasdaq100 0.36%.



Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir sur une note stable ce matin.

En données horaires, l'indice reste enfermé depuis quelques séances dans la zone des 8100/8229 points. Le sens de sortie de ce range permettra de renouer avec une dynamique affirmée. A court terme, le débordement des plus hauts d'hier militerait pour un nouveau test de la borne haute du range.