Le fabricant taïwanais de batteries pour véhicules électriques ProLogium Technology Co prévoit une production de masse dans une nouvelle usine en France à partir de 2027, et envisage également une introduction en bourse, a déclaré mardi le directeur général de l'entreprise.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé l'année dernière l'investissement de 5,2 milliards d'euros (5,67 milliards de dollars) de ProLogium dans une usine de batteries dans la région de Dunkerque, dans le nord du pays, s'ajoutant ainsi à un pôle spécialisé émergent consacré à l'industrie européenne de la voiture électrique.

S'adressant aux journalistes lors de l'inauguration d'une usine à Taoyuan, dans le nord de Taïwan, qui servira de modèle à l'usine française, Vincent Yang, PDG de ProLogium, a déclaré que "si tout se passe bien", la production de masse devrait commencer en France en 2027.

"Tout le monde à Dunkerque continue à travailler très dur", a-t-il déclaré.

"Pour ce qui est de la levée de fonds, il y a toutes sortes de façons de procéder et une introduction en bourse est tout à fait envisageable. Nous l'envisageons, c'est dans le processus de planification", a-t-il ajouté, sans donner de calendrier.

ProLogium est le dernier fabricant de batteries à faire équipe avec Mercedes-Benz, alors que le constructeur automobile allemand s'efforce de rendre tous ses véhicules entièrement électriques d'ici à 2030 et de rattraper le leader des véhicules électriques Tesla Inc. Mercedes a investi dans le fabricant de batteries et les deux entreprises développent conjointement des batteries à l'état solide.

L'Europe a courtisé Taïwan pour des investissements, en particulier dans le secteur technologique, malgré l'absence de liens diplomatiques avec l'île que la Chine revendique comme sienne.

TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a annoncé l'année dernière son intention de construire sa première usine européenne en Allemagne.

Franck Paris, ambassadeur de France de facto à Taïwan, a déclaré que ProLogium n'avait pas choisi son pays "pour des raisons romantiques", et que l'investissement montrait que la France avait créé un environnement propice.

La France et l'Europe souhaitent que les entreprises taïwanaises investissent davantage, a-t-il ajouté.

