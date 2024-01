Les contrats à terme sur le Nasdaq, à forte composante technologique, ont progressé jeudi, stimulés par les valeurs des puces électroniques après les résultats positifs de TSMC (Taiwan), tandis que la prudence s'est installée quant au calendrier des réductions de taux d'intérêt, à mesure que les résultats des entreprises ont été publiés.

Les actions cotées en bourse de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ont mené les gains de pré-marché parmi les fabricants de puces avec une hausse de 4,9%, après que le plus grand fabricant de semi-conducteurs en sous-traitance au monde ait annoncé un bénéfice trimestriel optimiste et prévu une croissance de plus de 20% de son chiffre d'affaires, stimulée par la demande de puces d'intelligence artificielle.

Nvidia, Microchip Technology et Intel ont progressé de 0,2 % à 3,5 %.

Le S&P 500 a terminé sa deuxième séance dans le rouge mercredi, s'éloignant de son plus haut niveau intrajournalier atteint en 2022 après un chiffre élevé des ventes au détail en décembre, et alors que les décideurs politiques continuent de réduire les espoirs d'un début précoce des réductions de taux.

La Réserve fédérale est sur la corde raide pour maîtriser l'inflation sans provoquer un ralentissement de la croissance, alors que le "Livre beige" de la banque centrale - un instantané de la santé de l'économie - a montré que l'activité économique a connu peu ou pas de changement de décembre à début janvier.

Les acteurs du marché monétaire considèrent désormais qu'il y a près de 60 % de chances que le taux d'intérêt soit réduit de 25 points de base en mars, contre plus de 80 % il y a un mois, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les investisseurs analyseront également les commentaires du président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, membre votant cette année, pour obtenir des indices sur le calendrier des baisses de taux.

Sur le front des données économiques, les données sur les mises en chantier de décembre sont attendues à 8h30 ET, où les économistes interrogés par Reuters prévoient 1,42 million de nouveaux logements construits, contre 1,56 million le mois précédent.

Les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage sont également attendues, ce qui pourrait mettre en lumière l'état du marché du travail.

À 5:37 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 10 points, ou 0,03%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 2,5 points, ou 0,05%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 47,75 points, ou 0,28%.

En ce qui concerne les résultats trimestriels, Birkenstock a augmenté de 3,0 % dans les échanges légers, après que le fabricant de chaussures allemand ait dépassé les attentes en matière de ventes et prévu un revenu annuel supérieur aux estimations.

Les rapports de Truist Financial, M&T Bank Corp et KeyCorp sont également attendus avant la cloche.

Les grandes capitalisations telles que Microsoft, Tesla et Meta Platforms ont également gagné entre 0,03 % et 1,1 %, alors que les rendements du Trésor américain ont baissé.

Spirit Airlines a chuté de 4,2 % après qu'un juge a bloqué la fusion prévue de la compagnie aérienne avec sa rivale JetBlue Airways.

Discover Financial Services a chuté de 11,2 % après avoir annoncé une baisse de 62 % de son bénéfice au quatrième trimestre, le prêteur ayant mis de côté davantage de fonds de secours pour couvrir les prêts susceptibles de se détériorer dans une économie difficile. (Reportage de Johann M Cherian à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)