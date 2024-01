Les actions indiennes sont restées modérées ce mardi, plombées par le recul des valeurs des technologies de l'information après un récent rebond, et ont suivi leurs homologues asiatiques à la veille de données économiques clés en provenance de Chine.

Le NSE Nifty 50 a perdu 0,01% à 22 094,55 points, tandis que le S&P BSE Sensex a perdu 0,03% à 73 310,01 points, à 9:57 IST.

Les actions du secteur des technologies de l'information ont pris une pause, perdant 0,90 %, après avoir bondi de 7,1 % au cours des deux dernières séances, grâce aux résultats meilleurs que prévu des quatre plus grandes sociétés de logiciels.

HCLTech, Wipro, Tech Mahindra, et LTIMindtree ont été les quatre principaux perdants du Nifty 50, perdant entre 1% et 2,5%.

Les valeurs financières ont été modérées, avant les résultats du principal prêteur privé et de l'action la plus pondérée du Nifty 50 - HDFC Bank, attendus plus tard dans la journée.

Les indices de référence Nifty 50 et Sensex ont franchi les niveaux de 22 000 et 73 000, respectivement, pour la première fois lundi.

Le Nifty 50 a gagné 2,72 % au cours des cinq dernières séances et a atteint de nouveaux sommets historiques au cours des deux dernières.

"Le rallye à partir de maintenant ne sera pas sans heurts et de fortes corrections sont probables car les valorisations sont élevées", a déclaré VK Vijayakumar, stratège en chef des investissements chez Geojit Financial Services.

Les analystes s'attendent à ce que la saison des bénéfices influence la trajectoire du marché au cours des deux prochaines semaines, avant le budget du gouvernement central, prévu pour le 1er février.

Parmi les valeurs individuelles, National Aluminium Company et Hindustan Copper ont grimpé de 4,6 % et 3,2 %, respectivement, après qu'une coentreprise publique, KABIL, a signé un accord avec la société argentine CAMYEN SE pour l'exploration et l'exploitation du lithium.

La chaîne d'hôpitaux Aster DM Healthcare a bondi de 12,4 % pour atteindre un niveau record après avoir annoncé son intention d'envisager un dividende de 110 à 120 roupies par action pour les actionnaires à la suite de la scission de ses activités dans le Golfe.

Les marchés asiatiques ont chuté avant les données trimestrielles sur le produit intérieur brut de la Chine, attendues mercredi.