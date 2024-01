La moyenne des actions japonaises Nikkei a atteint son plus haut niveau depuis 34 ans mardi, soutenue par la montée de Wall Street à un nouveau record et par la décision de la Banque du Japon (BOJ) de maintenir intacts les paramètres d'une politique ultra-légère.

Les actions japonaises ont également bénéficié d'un rebond des actions chinoises, dans l'espoir de nouvelles mesures de relance de la part de Pékin.

Le Nikkei a grimpé de 1,2 % à 36 984,51 après la réouverture des marchés à la mi-journée, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis février 1990. Il était en hausse de 1,01% à 36 915,87 à 0333 GMT.

La décision de la BOJ est intervenue alors que le marché était en pause, les décideurs politiques ont maintenu leur objectif de taux à court terme à -0,1% et celui du rendement des obligations à 10 ans autour de 0%, comme cela avait été largement prévu.

L'attention se tourne maintenant vers la conférence de presse du gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, à partir de 0630 GMT.

Le Nikkei a déjà renouvelé son plus haut de plusieurs décennies dès l'ouverture, prenant exemple sur le S&P 500 américain, qui a clôturé à un niveau record pour la deuxième session consécutive cette nuit, avec les valeurs technologiques comme principaux gagnants.

"En l'absence de facteurs clairs, les actions ont semblé apprécier la baisse des rendements obligataires", a déclaré Kazuo Kamitani, stratège en actions chez Nomura Securities à Tokyo.

Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans est tombé à 4,075 % lundi, après avoir atteint 4,198 % à la fin de la semaine dernière.

Si les rendements restent modérés et les actions américaines fermes, et si le yen reste stable à ses niveaux actuels d'environ 148 pour un dollar, "il n'y aurait rien d'étrange à ce que le Nikkei atteigne 37 000", a déclaré M. Kamitani.

Plusieurs titres du secteur japonais des semi-conducteurs ont surperformé mardi. Lasertec a gagné 3,43%, tandis que les poids lourds Tokyo Electron et Advantest ont augmenté de 0,61% et 0,83%, respectivement.

L'indice japonais Topix, plus large, a progressé de 0,5 % et a également atteint son plus haut niveau en 34 ans au cours de la séance. L'indice Topix des actions de croissance a bondi de 0,71 %, dépassant largement le gain de 0,19 % des actions de valeur. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Savio D'Souza et Mrigank Dhaniwala)