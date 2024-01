La moyenne des actions japonaises Nikkei a chuté de 2 % lors de la première journée de cotation de l'année 2024, les compagnies aériennes, la construction et les entreprises du secteur de l'énergie réagissant à la collision aérienne de mardi et au puissant tremblement de terre qui a frappé l'ouest du Japon en début de semaine.

Le Nikkei a chuté de 2 % dans les premiers échanges jeudi et était en baisse de 1,59 % à 32 932,16 à 0108 GMT. Les titres liés aux puces ont été les plus grands perdants, tandis que l'impact principal du tremblement de terre et de la collision a été sur les titres des compagnies aériennes et de la construction.

Le Topix plus large était en baisse de 0,34% à 2 358,28.

"Le Nikkei a chuté en raison d'une vente au Japon, le sentiment des investisseurs ayant été affaibli par le choc du tremblement de terre", a déclaré Naoki Fujiwara, gestionnaire de fonds senior chez Shinkin Asset Management.

La préfecture d'Ishikawa, l'une des préfectures touchées par le séisme du 1er janvier, a confirmé 65 décès, ce qui fait de ce tremblement de terre le plus meurtrier au Japon depuis au moins 2016.

Les actions liées aux puces, qui mènent habituellement les mouvements du Nikkei, ont fortement chuté, Advantest et Tokyo Electron ayant chuté de près de 5 % chacune. Fujiwara a déclaré que les baisses étaient également dues à une augmentation des rendements du Trésor américain.

Les entreprises de construction ont progressé, Kajima, Taisei et Obayashi augmentant chacune de plus de 4 %.

Pendant ce temps, Japan Airlines (JAL) a dû faire face à une surabondance d'ordres de vente anticipés après l'accident de mardi impliquant une collision entre JAL et un avion des garde-côtes à l'aéroport de Haneda à Tokyo. Les actions de JAL ont baissé de 0,25 %.