La moyenne des actions japonaises Nikkei a baissé mardi, les investisseurs ayant pris des bénéfices sur les prix élevés des actions et continuant à évaluer les résultats nationaux.

L'indice Nikkei a clôturé en baisse de 0,53% à 36 160,66, avec 70 des 225 composants de l'indice en hausse contre 154 en baisse.

L'indice Topix, plus large, a baissé de 0,68% à 2 539,25.

Les indices boursiers japonais ont suivi leurs homologues de Wall Street, qui ont clôturé en baisse la nuit dernière, le marché réagissant aux rapports de bénéfices américains mitigés et au refus de la Réserve fédérale de spéculer sur des réductions imminentes des taux d'intérêt.

"Il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de mouvements basés sur un thème général sur le marché boursier japonais mardi, mais plutôt sur des actions individuelles, a déclaré Hiroshi Namioka, stratège en chef chez T&D Asset Management.

La saison des résultats étant bien entamée au Japon, les investisseurs ont pesé les annonces de revenus des entreprises, et les résultats financiers, combinés à des prix élevés, ont généré des prises de bénéfices.

Le constructeur automobile Toyota Motor faisait partie des nombreuses entreprises qui ont annoncé leurs résultats pour le troisième trimestre mardi ; le poids lourd de l'indice a donné un bref coup de pouce au marché après avoir annoncé qu'il avait relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année de près de 9 %.

Les actions de Toyota Motor ont gagné 4,78 %, rebondissant fortement après avoir baissé au cours de la séance du matin.

Parmi les autres actions ayant bénéficié de résultats financiers positifs, citons Mitsubishi Heavy Industries Ltd, qui a gagné 6,43 % pour devenir le titre le plus performant de la journée, suivi de Nippon Electric Glass Co Ltd, qui a gagné 5,88 %, et de Nissui Corp, qui a progressé de 5,57 %.

Les actions liées aux semi-conducteurs ont également progressé, Advantest gagnant 2,95 %, après que Nvidia a atteint un nouveau record dans la nuit suite au relèvement de son objectif de prix par Goldman Sachs.

Les pertes les plus importantes en pourcentage de l'indice ont été enregistrées par le fabricant d'équipements électriques Omron Corp, en baisse de 15,27%, suivi par Pacific Metals Co Ltd en baisse de 10,07% et le service de livraison Yamato Holdings Co Ltd en baisse de 7,28%. (Reportage de Brigid Riley ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala et Janane Venkatraman)