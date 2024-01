La marche du marché boursier américain vers des sommets historiques met en lumière l'importante prime de valorisation par rapport aux actions mondiales, ce qui incite certains investisseurs à se tourner vers l'étranger pour obtenir des rendements plus élevés.

L'indice S&P 500 a dépassé la plupart des indices régionaux clés en 2023 avec un gain de 24 %, s'appuyant sur une décennie de surperformance des États-Unis. L'indice est en hausse de plus de 2 % depuis le début de l'année 2024, dépassant de nombreux concurrents après avoir atteint la semaine dernière son premier record en plus de deux ans.

De nombreux investisseurs hésitent à réduire leur exposition aux États-Unis, soulignant les meilleures perspectives économiques et de bénéfices en 2024 pour le pays par rapport à l'Europe et à d'autres régions. La forte pondération du S&P 500 en sociétés technologiques devrait également attirer les investisseurs qui souhaitent parier sur de nouveaux domaines tels que l'intelligence artificielle.

Toutefois, l'écart de valorisation entre le S&P 500 et l'indice MSCI des actions de plus de 40 autres pays est proche de son niveau le plus élevé depuis plus de 20 ans, et certains investisseurs parient sur le fait que les opportunités à l'étranger sont trop intéressantes pour les laisser passer.

Les fonds d'actions internationales ont enregistré des entrées nettes de 73,6 milliards de dollars en 2023, tandis que les fonds d'actions américaines ont enregistré des sorties nettes de 52,1 milliards de dollars, selon les données de l'EPFR, bien que ces deux flux représentent environ 1 % ou moins de l'ensemble des actifs de chaque catégorie.

"Je ne pense pas que vous puissiez justifier cet écart record entre les États-Unis et le reste du monde, et à mesure qu'il se réduit, cela va profiter aux marchés internationaux", a déclaré Jeff Kleintop, stratège en chef des investissements mondiaux chez Charles Schwab.

"La plupart des gens sont probablement sous-pondérés par rapport à ce que devrait être leur allocation à long terme aux (actions) internationales, et c'est maintenant le moment d'envisager de l'augmenter."

Le S&P 500 se négocie à près de 20 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui est nettement supérieur à sa moyenne à long terme de 15,6. En revanche, l'indice mondial MSCI qui exclut les États-Unis se négocie à 12,8 fois, ce qui est inférieur à sa moyenne historique de 13,5. Cet écart est proche de son niveau le plus élevé depuis plus de vingt ans.

De nombreux investisseurs sont heureux de payer cette prime pour les actions américaines. Selon les prévisions de la Banque mondiale, le produit intérieur brut des États-Unis devrait augmenter de 1,6 % en 2024, contre 0,7 % pour la zone euro et 0,9 % pour le Japon.

Le marché boursier chinois, quant à lui, a chuté de plus de 10 % en 2023 et a poursuivi sa chute cette année, l'aggravation de la crise immobilière et le resserrement de la dette des gouvernements locaux étant parmi les facteurs qui effraient les investisseurs.

Les entreprises du S&P 500 devraient augmenter leurs bénéfices de 10,6 % en 2024, soit près de deux fois le rythme du STOXX 600 européen, selon LSEG Datastream.

La question est toutefois de savoir si ces avantages américains sont déjà plus que reflétés dans les prix des actions.

Les modèles économiques de Vanguard, qui tiennent compte des valorisations, prévoient que les actions américaines afficheront un taux de rendement annuel moyen de 4,2 % à 6,2 % au cours de la prochaine décennie. Les projections à dix ans sont plus optimistes ailleurs : 7 à 9 % de rendement annualisé pour les marchés développés non américains, et 6,6 à 8,6 % pour les marchés émergents.

"Dans le cas des États-Unis, nous constatons que le marché est cher", a déclaré Roger Aliaga-Diaz, responsable de la construction de portefeuilles chez Vanguard. "Cela laisse présager un environnement de rendement beaucoup plus faible pour les actions américaines que pour les actions hors États-Unis.

Le marché boursier japonais est également en hausse, le Nikkei ayant déjà progressé de 8 % cette année, atteignant son plus haut niveau depuis 34 ans.

LPL Financial recommande aux investisseurs de "surpondérer" les actions japonaises dans les portefeuilles, en soulignant que les valorisations restent bon marché malgré les gains récents, que les facteurs techniques s'améliorent et que les entreprises se concentrent davantage sur le rendement pour les actionnaires.

Mais la société sous-pondère l'Europe, ayant rétrogradé l'ensemble des marchés développés internationaux en octobre à "neutre", tout en reclassant les États-Unis à "surpondérer".

Si les valorisations des marchés internationaux développés sont attrayantes, "elles le sont depuis longtemps", a déclaré Jeffrey Buchbinder, stratège en chef pour les actions chez LPL Financial. "Nous avons besoin de plus que des valorisations bon marché pour nous intéresser davantage aux marchés internationaux.

Les investisseurs ont été récompensés pour leur fidélité aux États-Unis ces dernières années. Le S&P 500 a progressé de 160 % au cours de la dernière décennie, contre 130 % pour le Nikkei, 40 % pour le STOXX et environ 10 % pour l'indice MSCI tous pays confondus qui exclut les États-Unis.

Hans Olsen, directeur des investissements de Fiduciary Trust Company, a déclaré que les évaluations des actions américaines sont plus raisonnables si l'on élimine l'impact de la forte pondération des actions technologiques et des actions de croissance qui sont plus chères.

Par ailleurs, il est convaincu que la vigueur de l'économie américaine se traduira par de solides bénéfices pour les entreprises, ce qui permettra aux actions américaines de surpasser les marchés internationaux cette année.

"Si vous avez une économie qui est un peu plus forte que ce que les gens lui attribuent ... cela devrait se répercuter sur les bénéfices", a déclaré M. Olsen.