Les exportations indiennes de diesel à faible teneur en soufre vers l'Europe sont sur le point d'atteindre leur niveau le plus bas depuis deux ans en janvier, après avoir atteint un sommet sans précédent le mois dernier, alors que les risques liés à la sécurité en mer Rouge font grimper les coûts de fret, selon des sources commerciales et des analystes.

Les volumes ont jusqu'à présent diminué d'environ 80 % d'un mois sur l'autre pour atteindre 33 400 à 58 000 barils par jour (bpj), selon les données de suivi des navires de Kpler, LSEG et Vortexa.

La persistance des coûts de fret élevés devrait inciter les vendeurs de cargaisons d'origine indienne à chercher des acheteurs en Asie, ce qui resserrerait encore davantage l'approvisionnement de l'Europe à l'approche de la saison de maintenance des raffineries, selon les négociants et les analystes.

Les taux de fret sur l'itinéraire Asie-Europe ont augmenté de plus de 30 % au cours de la semaine dernière pour tenir compte de la prime de risque de guerre.

"Les perturbations en mer Rouge coïncident avec le début de la saison de maintenance des raffineries, les pannes aux États-Unis devant atteindre leur maximum en février et les révisions en Europe vers le mois de mars", écrivent les analystes de la société de courtage Gibson.

La plus grande raffinerie de pétrole d'Europe, l'usine Shell de Pernis aux Pays-Bas, a entamé des travaux de maintenance qui mettront hors service la moitié de sa capacité de 400 000 bpj jusqu'à la mi-avril. ExxonMobil fermera également sa raffinerie de Rotterdam, d'une capacité de 191 000 bpj, pour des travaux de maintenance de la mi-février à la fin du mois d'avril.

L'écart entre les deux contrats à terme européens à faible teneur en soufre de l'ICE a grimpé à 23 dollars la tonne lundi, soit le niveau le plus élevé depuis la mi-décembre, ce qui indique que le marché s'attend à un resserrement de l'offre.

Les analystes de Sparta Commodities ont déclaré que les taux de fret élevés entravaient l'ouverture d'un arbitrage entre la côte américaine du Golfe du Mexique et l'Europe, une route importante pour l'approvisionnement de l'Europe après l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient.

"Les gains observés dans les cracks et les spreads de l'ICE GO (gasoil) montrent une certaine résilience et sont prêts à poursuivre leur hausse, au moins à court terme", a déclaré Sparta.

Les cargaisons en provenance de l'Inde sont généralement acheminées vers l'Europe via le détroit de Bab-el-Mandeb, une route qui est devenue dangereuse depuis les attaques des Houthis contre les navires de la mer Rouge, ce qui a fait grimper les coûts de fret et rendu l'arbitrage impossible depuis la première moitié de janvier, a déclaré un négociant régional qui s'occupe des cargaisons en provenance de l'Inde.

L'augmentation du différentiel d'arbitrage est-ouest est presque identique à la hausse des coûts de fret, voire inférieure, ce qui rend l'arbitrage effectivement fermé depuis le début du mois de janvier, a déclaré un négociant régional s'occupant de cargaisons en provenance de l'Inde.

Les importations en provenance de l'Inde ont également été freinées par la baisse de la production moyenne de brut en janvier, due à une maintenance mineure de certaines unités en aval de la raffinerie de Reliance à Jamanagar, ont déclaré deux sources commerciales, citant les données sur la production de la raffinerie de l'IIR.

Reliance n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

COMBUSTIBLE D'AVIATION ROBUSTE

Les exportations de carburant aviation d'origine indienne vers l'Europe sont toutefois restées stables grâce à une fenêtre d'arbitrage ouverte et à une demande stable.

Selon une source européenne, les prix des swaps de carburéacteur se négocient au moins 3 dollars le baril au-dessus du diesel, ce qui équivaut aux primes de coût de fret supplémentaires.

Au moins 88 000 bpj de carburéacteur pour janvier seront probablement destinés à l'Europe, selon les données de suivi des navires de Vortexa et de Kpler.

"Je pense que le marché est très ouvert", a déclaré un raffineur indien qui propose des cargaisons d'exportation de carburéacteur tous les mois, en faisant référence à la fenêtre d'arbitrage. "Mais le fret a été sauvage.