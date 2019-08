Belle réaction au contact de la borne basse Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5300 PTS/ 5400 PTS





Au cours de cette nouvelle séance, les investisseurs suivront la publication, à 14h30 des prix à l'import et l'export US puis, à 16h30, les stocks de pétrole.

En attendant, les premiers échanges indiquent une ouverture haussière (+0.2%).



Graphiquement, en données horaires, les cours se maintiennent, en clôture jour, entre les 5300 et les 5400 points. A l’intérieur la neutralité domine. Une sortie par le haut ouvrirait la voie à la cible des 5500 points, alors qu'a contrario, une cassure du trend, toujours en clôture, fragiliserait davantage le CAC40, pour viser les récents plus bas à 5230 points. La volatilité « intraday » a une fois de plus caractérisé le comportement du CAC40 lors de la journée d’hier. L’indice a connu un parcours érratique en passant de -1% à +1.4%, pour finir à 5363 points soit 1% de gain final. Il faut être bien accroché à ses écrans pour remarquer que le titre Arcelormittal (+5.4%) a le plus profité de la nouvelle sur l’ajournement des tarifs douaniers sur une partie des biens chinois. Le pétrole a connu également un rebond technique, ce dont a profité l'action TechnipFMC (+3.4%).Au cours de cette nouvelle séance, les investisseurs suivront la publication, à 14h30 des prix à l'import et l'export US puis, à 16h30, les stocks de pétrole.En attendant, les premiers échanges indiquent une ouverture haussière (+0.2%).Graphiquement, en données horaires, les cours se maintiennent, en clôture jour, entre les 5300 et les 5400 points. A l’intérieur la neutralité domine. Une sortie par le haut ouvrirait la voie à la cible des 5500 points, alors qu'a contrario, une cassure du trend, toujours en clôture, fragiliserait davantage le CAC40, pour viser les récents plus bas à 5230 points.

Patrick Rejaunier

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 DANONE 78.8 1.21% SANOFI 75.43 0.04% AIRBUS SE 121.84 -3.74% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 21.465 -4.09% STMICROELECTRONICS 15.475 -4.42% TECHNIPFMC 20.73 -6.37% ARCELORMITTAL 11.5 -7.82% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.