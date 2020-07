Blocage à 4900 points Envoyer par e-mail :

Le marché parisien se relance à mi-parcours de cette ultime session de juillet en gagnant 0.4%, juste sous la barre de 4890 points. Grâce à des publications approuvées par les investisseurs, Engie (+4.3%) et BNP Paribas (3%) dominent le palmarès du CAC40. La deuxième moitié de la journée sera animée par de nombreuses publications macroéconomiques en provenance de Etats-Unis comme les dépenses personnelles, la consommation des ménages puis le PMI de Chicago et enfin l’indice de sentiment de l’Université du Michigan. Graphiquement, en données horaires, les cours sont logiquement venus "se frotter" à la résistance des 4890/4900 points après avoir touché les 4800 points récemment. Le débordement ouvrirait la possibilité d’aller au contact des moyennes mobiles entre 4912 et 4930 points, zone difficile à franchir lors de cette séance.

