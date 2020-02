Bref trou d'air en début de séance, le coronavirus inquiète Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5526 PTS/ 5670 PTS

Les craintes persistantes au sujet de l'expansion du coronavirus en dehors de Chine ont engendré un trou d'air ce matin en Europe, le CAC40 perdant brièvement plus de 2.5%. Ce dernier tente néanmoins de limiter ses pertes, avec un repli actuel de 0.92% à 5627 points (plus bas à 5526 points).

Outre-Atlantique, les contrats futures sont désormais proches de l'équilibre. Sur le plan macroéconomique, les opérateurs attendent les ventes de logements neufs aux Etats-Unis à 16h (consensus 714K) puis les stocks pétroliers à 16h30, anticipés à 2.3M. Graphiquement, la tendance demeure baissière sous les 5780 points voire sous les 5670 points en intraday, plus bas de la veille. Seule le dépassement des 5670 points militerait pour l'amorce d'une reprise technique en direction des 5780 points.

Palmarès CAC 40 THALES 96.68 6.08% PEUGEOT 18.525 4.75% STMICROELECTRONICS 26.69 2.34% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 116.95 1.87% CARREFOUR 16.08 1.55% CRÉDIT AGRICOLE 12.1 -1.14% PUBLICIS GROUPE 37.8 -1.51% ACCOR 34.56 -1.87% AIRBUS SE 120.56 -2.41% SODEXO 92.24 -2.99%