Dans le vert après le rejet du vote de défiance contre T. May Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 13/12/2018 | 08:01

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4850 PTS/ 4945 PTS





Les indices américains ont quant à eux réduit leur avance en fin de journée, suite à quelques prises de bénéfices. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.64% à 24527 points, le S&P500 a gagné 0.54% à 2651 points et le Nasdaq100 0.89%.

Après la clôture,



Cette annonce ne semble cependant pas susciter de réel enthousiasme ce matin, les contrats futures pour le CAC40 progressant timidement de 0.2%.

En données horaires, l'indice parisien confirme son mouvement de rattrapage, revenant à proximité des 4945 points, borne haute d'un gap laissé ouvert début décembre. En cas de dépassement de ce niveau clé, on pourra s'attendre à une poursuite du mouvement en direction des 4975 points puis 5010 points.



La reprise des pourparlers entre la Chine et les Etats-Unis ainsi que les premières mesures prévues par Pékin (réduction des droits de douane de 40% à 15% sur les véhicules importés des Etats-Unis) ont contribué à raviver l’appétit pour le risque des opérateurs ces derniers jours. Les places financières, jusqu'à lors très nerveuses, amorcent ainsi une vive reprise technique, à l’image du CAC40 qui vient de repasser au-delà des 4900 points, clôturant hier en forte hausse de 2.15% à 4909 points.Les indices américains ont quant à eux réduit leur avance en fin de journée, suite à quelques prises de bénéfices. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.64% à 24527 points, le S&P500 a gagné 0.54% à 2651 points et le Nasdaq100 0.89%.Après la clôture, la motion de défiance déposée par le parti de Theresa May a été rejetée par 200 voix contre 117 (pour 160 requis). Theresa May tentera désormais d'obtenir quelques aménagements du texte de sortie avec l'UE et des accords douaniers d'ici le vote début 2019.Cette annonce ne semble cependant pas susciter de réel enthousiasme ce matin, les contrats futures pour le CAC40 progressant timidement de 0.2%.En données horaires, l'indice parisien confirme son mouvement de rattrapage, revenant à proximité des 4945 points, borne haute d'un gap laissé ouvert début décembre. En cas de dépassement de ce niveau clé, on pourra s'attendre à une poursuite du mouvement en direction des 4975 points puis 5010 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 HERMÈS INTERNATIONAL 489.4 1.68% RENAULT 57.25 1.67% VEOLIA ENVIRONNEMENT 18.62 1.20% ENGIE 12.79 1.11% TOTAL 48.985 1.06% SANOFI 78.5 -1.62% TECHNIPFMC 18.555 -1.85% ATOS SE 70.92 -1.99% CAPGEMINI 96.28 -2.21% LEGRAND 49.63 -2.84% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.