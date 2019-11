De bonnes dispositions pour les 3 sorcières Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 15/11/2019 | 08:01

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5874 PTS/ 5930 PTS

En l'absence d'actualité majeure et de nouvelle sur le front du commerce, le CAC40 a consolidé sans intensité hier et clôturé en légère baisse de 0.1% à 5901 points.

Thalès s'est nettement démarqué après la publication de ses résultats trimestriels (+3.5%) alors qu'ArcelorMittal a subi de nouveaux dégagements (-2.8%).



Outre-Atlantique, les indices ont terminé en ordre dispersé, non loin de l'équilibre à la veille des trois sorcières. Le Dow Jones a perdu 0.01% à 27782 points, le Nasdaq100 a cédé 0.02% à 8258 points alors que le S&P500 a grappillé 0.08% à 3097 points.



Ce matin, l'optimisme reste de mise en Europe, comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 0.4% pour le CAC40.

Graphiquement, pas de changement, la dynamique demeure haussière sur toutes les échelles de temps. L'indice devrait tester à l'ouverture la zone des 5930 points. Le dépassement de ce seuil ouvrirait la voie aux 6000 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 15.156 2.52% SAINT-GOBAIN 37.48 2.15% SANOFI 83.08 1.71% ACCOR 38.67 1.66% KERING 545.8 1.64% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 142.95 -0.14% L'ORÉAL 261.5 -0.27% ENGIE 14.37 -0.28% BOUYGUES 38.7 -0.51% SODEXO 106.1 -1.21% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.