Début de semaine en fanfare

Opinion : Positive au dessus de 4963 PTS

Objectif de cours : 5105 PTS

En l'absence de Wall-Street, fermée vendredi pour l'Independence Day, la bourse de Paris et les autres places européennes ont cédé du terrain, les opérateurs restant préoccupés par la résurgence de la pandémie, notamment en Chine et aux Etats-Unis. Le CAC40 a ainsi clôturé en repli de 0.84% à 5007 points, malgré les récentes données encourageantes sur la reprise de l'activité économique à l'échelle mondiale. L'indice parisien devrait débuter cette semaine en hausse de près de 2%, dans le sillage de la forte poussée des places asiatiques, lesquelles profitent des anticipations d'un redémarrage plus rapide que prévu de la conjoncture et du maintien des vastes politiques de soutien monétaire et budgétaire.

Outre-Atlantique, les contrats Futures présagent d'une ouverture en hausse de plus de 1%. En données horaires, l'indice CAC40 devrait ouvrir en gap haussier ce matin, au-dessus de la zone des 5072 points. Ces bonnes dispositions militent pour une poursuite du mouvement de reprise en direction des 5105 points puis 5138 points.

Palmarès CAC 40 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 53.59 4.83% ARCELORMITTAL 10.169 4.77% RENAULT 23.275 4.40% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 15.866 3.96% CAPGEMINI SE 104.3 3.42% VEOLIA ENVIRONNEMENT 20.15 -0.05% DANONE 61.56 -0.42%