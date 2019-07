En hausse à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5545 PTS

Objectif de cours : 5625 PTS





En attendant, force est de constater que la perspective de voir la Fed rapidement baisser ses taux directeurs enthousiasme Wall Street, qui a établi un nouveau record, cette fois-ci sur le Dow Jones, qui s’est extirpé de la ligne des 27000 points.



Ce jour, les investisseurs prendront connaissance de la production industrielle à 11h00 et des prix à la production américains à 14h30.

En cette dernière séance de la semaine, l’indice français est attendu en hausse de 0,35%.



Graphiquement, en données horaires, l’indice français demeure toujours bloqué sous la barre des 5600 points, qui fait barrage aux ambitions acheteuses. Le CAC40 est ainsi revenu sur son bas de trading range, à proximité des 5545 points. Malgré le retournement des moyennes mobiles, les acheteurs gardent toujours la main tant que ce support sera conservé. Ces derniers s’efforceront de viser 5600 points, puis les 5625 points par extension.

