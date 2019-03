En légère hausse après la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5375 PTS/ 5443 PTS



En données horaires, le marché parisien montre quelques signes d’essoufflement après son nouveau record annuel de mardi à 5443 points mais seule la rupture des 5475 points suggérerait des dégagements plus prononcés en direction des 5340 points puis 5310 points. La bourse de Paris a terminé en baisse de 0.8% à 5382 points hier, les opérateurs ayant opté pour quelques prises de bénéfices avant la décision de la Fed sur les taux.Cette dernière a opté pour un statu quo et son président a adopté un ton plus accommodant qu'attendu , en annonçant qu'il n'y aurait pas de hausse de taux cette année et une l'année prochaine. Il a aussi précisé que la Fed allait ramener la diminution de son bilan à 15 milliards de dollars par mois à partir du mois de mai (contre 30 milliards mensuels actuellement). Cette réduction du bilan sera ensuite interrompue à partir de septembre si la situation économique et monétaire est conforme aux prévisions. La Fed a aussi révisé à la baisse ses prévisions de croissance et d'inflation, tablant désormais sur un PIB américain à 2.1% et une inflation à 1.8% cette année (contre 2.3% et 1.9% précédemment).Les indices américains ont terminé en ordre dispersé, pénalisés par les valeurs financières, le Dow Jones a perdu 0.55% à 25746 points, le S&P500 a cédé 0.29% à 2824 points et le Nasdaq100 a gagné 0.43%.Ce matin, les contrats futures présagent d’une ouverture autour de l'équilibre pour le CAC40.En données horaires, le marché parisien montre quelques signes d’essoufflement après son nouveau record annuel de mardi à 5443 points mais seule la rupture des 5475 points suggérerait des dégagements plus prononcés en direction des 5340 points puis 5310 points.

