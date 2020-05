En nette baisse sur fond de tensions sino-américaines Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 22/05/2020 | 08:02

Opinion : Négative sous les 4536 PTS

Objectif de cours : 4350 PTS

En l'absence de nombreux opérateurs pour ce jeudi de l'ascension, la bourse de Paris a terminé en repli de 1.15% à 4445 points, en dépit d'indices PMI meilleurs que prévu en zone euro et aux Etats-Unis.

Les interrogations sur la reprise économique et sur les "remèdes" au coronavirus ont une fois de plus pesé sur le moral des intervenants, engendrant notamment des dégagements sur les technologiques, les banques et les valeurs non-cycliques.



Outre-Atlantique, la tendance s'est dégradée en deuxième partie de séance, avec la montée des tensions entre Pékin et Washington. Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.41% à 24474 points, le S&P500 a perdu 0.78% à 2948 points et le Nasdaq100 1.13%.



Ce matin, les contrats Futures sont dans le rouge, avec une baisse de 1% attendue pour le CAC40 tandis que le bras de fer continue entre la Chine et les Etats-Unis. Alors que les Etats-Unis militent pour que leurs entreprises coupent les ponts avec leurs sous-traitants chinois, la Chine souhaite de son côté renforcer son emprise sur Hong Kong avec une loi de "sécurité nationale". En données horaires, le CAC40 devrait ouvrir en gap baissier dans la zone des 4396 points. En l'absence de réaction positive dans les premiers échanges, on pourra s'attendra à une poursuite du mouvement en direction des 4350 points puis 4300 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 CARREFOUR 13.205 3.08% LEGRAND 59.04 3.04% SAINT-GOBAIN 26.81 2.84% BOUYGUES 25.8 2.75% VIVENDI SE 19.62 2.56% SAFRAN 75.68 -2.12% TECHNIPFMC PLC 7.095 -2.27% KERING 422.9 -2.39% THALES 62 -2.55% RENAULT 17.2 -2.86% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.