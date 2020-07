En nette hausse avant le rapport mensuel sur l'emploi US Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 02/07/2020 | 11:09

Opinion : Négative sous les 5014 PTS

Objectif de cours : 4867 PTS

Portée par Wall-Street et les places asiatiques, la bourse de Paris accentue ses gains depuis l’ouverture, dans l’attente du rapport mensuel sur l’emploi américain qui sera dévoilé à 14h30.

Les opérateurs anticipent un taux de chômage à 12.4% (13.3% le mois dernier), avec 3037K créations d’emplois et un salaire horaire en baisse de 0.8%.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à la même heure (consensus 1350B) ainsi que la balance commerciale, anticipée à -53B.

Viendront ensuite les commandes industrielles, attendues en hausse de 8.6% à 16h.



A la mi-séance, le CAC40 progresse de 1.54% à 5003 points, tandis que le S&P500 progresse de 0.6% en préouverture. Sur le front des valeurs, outre Accor et ArcelorMittal qui s’adjugent 4.6%, la tendance est soutenue par les financières qui progressent de plus de 4%. Dassault Systèmes ferme la marche (-0.6%).



Techniquement, le CAC40 revient tester aujourd'hui la zone des 5014 points correspondant à la borne haute de son range. Sous cette zone de cours, nous maintenons un biais vendeur dans une logique de prudence, compte tenu des craintes sanitaires persistantes et des données macroéconomiques majeures attendues aujourd'hui.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 15.5 5.50% ARCELORMITTAL 9.831 5.44% BNP PARIBAS 36.605 5.43% RENAULT 22.605 5.14% ACCOR 24.8 4.91% CAPGEMINI SE 101.6 -0.10% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.