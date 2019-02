En situation d'attente Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5040 PTS/ 5083 PTS





Outre-Atlantique, les contrats futures présagent pour leur part d'une hausse initiale de 0.15%. La tendance reste soutenue par les espoirs d'un accord commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, mais aussi en raison des récentes avancées entre démocrates et républicains, qui éloignent le risque de "shutdown".



Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l'indice CPI, anticipé à 0.1% puis des stocks pétroliers à 16h30 (consensus 2.1M) et du budget de l'Etat à 20h.



En données horaires, pas de changement, la dynamique demeure positive pour le CAC40, au-dessus des 5040 points, plus bas de la veille. On continuera de surveiller la sortie du trading range 5040/5083 points pour agir.

