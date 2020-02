Encore de bonnes publications Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 6040 PTS

Objectif de cours : 6110 PTS

Rien n’affecte le bon déroulement des mouvements boursiers, si ce n’est quelques phases de latéralisation. C’est le cas de cette première moitié de séance qui voit le CAC40 se stabiliser à 6100 points, malgré de nouveaux pics indiciels à Wall Street. Portés par de bons résultats, Schneider Electric (+7.7%) et Bouygues (+3.7%) dominent le palmarès des variations. Avant l’ouverture des indices américains, les investisseurs se concentreront principalement à 14h30 sur la publication du Philly Fed Manufacturing Index qui est attendu à 10.1. Graphiquement, en données horaires, le consensus acheteur bloque tout développement d’une phase de consolidation. Chaque mini-repli est aussitôt compensé par une relance. La proximité de l’échéance mensuelle (demain à 16h) milite également pour le maintien de la tendance à court terme. Il faudrait un recul marqué sous les 6040 points pour fragiliser la configuration actuelle.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.